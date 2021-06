Calciomercato, la rivelazione dell’agente di Torreira

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO TORREIRA – Maurizio Sarri ha scelto il suo playmaker di centrocampo: Lucas Torreira è il preferito del neo tecnico biancoceleste per uno dei ruoli più importanti nello scacchiere tattico. Come vi abbiamo rivelato nei giorni scorsi, l’accordo col giocatore già è stato trovato: resta da definire l’affare con l’Arsenal, che chiede una cifra vicina ai 20 milioni. Sulla trattativa, per la quale regna comunque ottimismo, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb l’agente del centrocampista, Pablo Bentancur. Il quale ha confermato la volontà del giocatore di tornare nella nostra Serie A.

Calciomercato Lazio, parla l’agente di Torreira

“Lucas vuole tornare in Italia. Mi hanno chiamato dalla Francia, dalla Russia e dalla Spagna. Ma Lucas ha voglia di riabbracciare il campionato italiano per tornare a dimostrare ancora il suo valore. L’Arsenal ha capito la situazione e ci verrà incontro”.