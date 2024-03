Calciomercato Lazio, si riaccende la fiamma per Bourigeaud

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO BOURIGEAUD - La doppia sfida del Rennes contro il Milan ha mostrato, per chi non lo conoscesse, il talento di Benjamin Bourigeaud a tutta Italia. Il centrocampista francese era già entrato nei radar della Lazio in passato e, adesso, si parla di un nuovo interesse in vista della prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Lazio, fari puntati su Bourigeaud del Rennes

Come riportato da National Football e FootSur7, Benjamin Bourigeaud potrebbe decidere di lasciare il Rennes la prossima estate. Diverse squadre di Serie A, compresa la Lazio, avrebbero messo gli occhi su di lui. Ci sarebbe su di lui anche la concorrenza di Napoli e Roma. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2026. Si attendono ulteriori novità per capire se dovesse nascere una eventuale trattativa tra le parti.