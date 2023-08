Portiere cercasi: la Lazio pensa anche a Consigli

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO CONSIGLI - La Lazio continua a sondare il calciomercato alla ricerca del secondo portiere. Un vice-Provedel che possa sostituire il partente Maximiano e fare il primo al momento del bisogno. Tra i tanti nomi usciti in questi giorni, ci sarebbe anche quello di Andrea Consigli, numero uno del Sassuolo.

Calciomercato Lazio: idea Consigli

Con Luis Maximiano diretto in Spagna dopo un solo anno di esperienza in biancoceleste, la Lazio è a caccia di un vice-Provedel. Tra i tanti nomi riportati in questi giorni, da Montipò a Handanovic, l'ultimo arriva da casa Sassuolo. A raccontarlo è la Repubblica, che inserisce il numero uno neroverde nell'elenco di profilo che potrebbero interessare al club capitolino.