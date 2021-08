Calciomercato Lazio, idea Pedro: la situazione

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO – Il futuro di Pedro Rodriguez Ledesma potrebbe essere ancora nella Capitale. L’esterno d’attacco spagnolo è infatti fuori dai piani della Roma per la prossima stagione ed è stato proposto alla Lazio. Mister Maurizio Sarri, lo ha allenato al Chelsea nella stagione 2018/19 e la destinazione sarebbe gradita allo stesso giocatore, che ha chiesto la cessione alla società. Un’idea che col passare delle ore sta diventando qualcosa di più. Il tecnico l’ha sempre definito uno “incapace di sbagliare una partita importante”.

Pista Pedro

Come riporta il Corriere dello Sport, Pedro è una pista da tenere in considerazione. La Roma e lo stesso Mourinho ha tagliato fuori il portoghese mettendolo ai margini. I giallorossi vorrebbero liberarsene. Il suo ingaggio è da 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2023 e i Friedkin hanno bisogno di alleggerire il monte ingaggi. Il club giallorosso spera ancora di ottenere qualcosa dalla cessione ma se non dovessero arrivare offerte adeguate, si potrebbe pensare di svincolarlo. La Lazio aspetta, il cartellino a parametro zero può essere un’occasione.