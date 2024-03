Tris di nomi per la Lazio di Tudor: iniziano le voci di mercato

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO TUDOR - Igor Tudor non si è neppure seduto sulla panchina della Lazio, che già iniziano a venire accostati i primi nomi in sede di calciomercato. Tre, nello specifico. Di questi, due conoscono già il tecnico croato per aver condiviso l'avventura all'Hellas Verona.

Calciomercato Lazio: tre nomi per Tudor

A tirare fuori il trittico di profili è Calciomercato.com. Sono tutti calciatori che in passato, recente e remoto, sono già stati accostati alla Lazio. I primi due, entrambi ex Hellas Verona, sono stati avvicinati al club capitolino la scorsa estate: si tratta di Giovanni Simeone del Napoli e di Ivan Ilic del Torino. L'ultimo, invece, è fresco dell'ultimo sessione di trattativa: Andrea Colpani del Monza.