Calciomercato Lazio, Wieffer si allontana: il retroscena

CALCIOMERCATO LAZIO WIEFFER RETROSCENA - Sembra sfumare definitivamente Mats Wieffer per la Lazio. Il Feyenoord non avrebbe aperto alla cessione e il club biancoceleste avrebbe adesso spostato il proprio interesse su altri profili. Ecco di seguita il retroscena di calciomercato.

Richieste troppo alte del Feyenoord per Wieffer, la Lazio vira altrove

Mats Wieffer si allontana dalla Lazio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore olandese dovrebbe proseguire la sua avventura al Feyenoord. L'esperto di mercato di Sky riporta un retroscena: il club biancoceleste avrebbe offerto 15 milioni più un giocatore per arrivare al mediano, ma la decisa volontà degli olandesi di non cederlo avrebbe immediatamente arenato la trattativa. Il giocatore è considerato centrale nel progetto, spingendo la società capitolina a virare altrove.