Calciomercato, le grandi manovre per accontentare il Comandante

CALCIOMERCATO LAZIO SARRI – Inizia a prendere forma, per lo meno nelle intenzioni, la nuova Lazio di Maurizio Sarri. Al di là dei nomi già attribuiti ai desiderata del tecnico ancor prima del suo arrivo – parliamo dei fedelissimi Hysaj e Maksimovic – negli ultimi giorni la dirigenza biancoceleste ha provato a muoversi sul mercato internazionale per accontentare le richieste del suo allenatore. Il quotidiano Repubblica oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul fronte centrocampo-attacco.

Calciomercato Lazio, le richieste di Sarri

Non è un mistero che il tecnico toscano voglia avere dei giocatori adatti al suo collaudato 4-3-3. La rosa biancoceleste allo stato attuale manca di esterrni d’attacco, e allora ecco aperta la caccia grossa ai profili giusti. Filip Kostic, 28enne in forza all’Eintracht Francoforte, non convince il tecnico: la trattativa non è quindi nemmeno iniziata. Il preferito resta Julian Brandt, trequartista con capacità di adattarsi anche come esterno (a piede invertito) nel 4-3-3- o fungere anche da mezzala offensiva. Il problema è il costo: si parla di almeno 20 milioni, a cui aggiungere un ingaggio importante. Il nome nuovo delle ultime ore è quello di José Maria Callejon, forse il giocatore Sarriano per antonomasia nell’esperienza partenopea dell’allenatore. Lo spagnolo, ai margini nella Fiorentina la scorsa stagione, raggiungerebbe volentieri l’uomo che ha tirato fuori il meglio delle sue potenzialità.