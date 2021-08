Calciomercato, l’Inter in pressing su Correa: le parole di Marotta

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO INTER CORREA – Da un lato la necessità di vendere – per poter reinvestire parzialmente i proventi della cessione – dall’altra quella di colmare il vuoto lasciato dall’addio di Romelu Lukaku. Lazio ed Inter cercano di trovare la strada giusta per concludere il prima possibile l’operazione Joaquìn Correa: l’attaccante argentino, che come si sa è un pupillo di Simone Inzaghi, è uno dei candidati ad arricchire il reparto offensivo dei Campioni d’Italia. Ieri sera, in un ristorante di Milano, l’AD dei nerazzurri Giuseppe Marotta ha incontrato Alessandro Lucci, l’agente del Tucu.

Calciomercato, Lazio ed Inter cercano l’intesa per Correa

“Correa è un pupillo di Inzaghi? Eh, voi che dite…Cercheremo di accontentare il nostro allenatore”, ha dichiarato Marotta, intercettato all’uscita del locale dai colleghi di Sportitalia. La trattativa tra i club, per quanto gli interessi collimino, appare ancora difficile. La Lazio non si sposta dall’iniziale richiesta di 35 milioni più bonus, mentre i nerazzurri sarebbero fermi alla proposta di 25 più bonus. Le parti continueranno a trattare nei prossimi giorni, in una battaglia che rischia di lasciare scontenti tutti.