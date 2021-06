Calciomercato, lotta a due col Milan per un centrocampista in scadenza

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO BASELLI – Grande attenzione, in casa Lazio, al mercato dei giocatori a parametro zero. La necessità di risparmiare perlomeno sul costo del cartellino sta spingendo le dirigenze di tutti i club a darsi battaglia per quei profili – e sono tanti – in scadenza imminente di contratto. Uno di questi è Daniele Baselli, il centrocampista del Torino sul quale si potrebbe scatenare una battaglia di mercato tra Lazio e Milan. A rivelare l’indiscrezione è il portale Tuttomercatoweb.com.