Calciomercato, non solo Felipe Anderson: la Lazio ha in serbo un altro colpo

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO – Il suo profilo ha impressionato gli addetti ai lavori di tutta Europa. Ora Luka Romero sembra ad un passo dal vestire la maglia della Lazio. Parallelamente alla trattativa per Felipe Anderson, quindi, la società capitolina ne ha portata avanti un’altra, il cui termine positivo sembrerebbe raggiunto nelle ultime ore.

Luka Romero alla Lazio

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’operazione che porterebbe il classe ’04 Luka Romero dal Maiorca alla Lazio sarebbe di fatto chiusa. Tra giovedì e venerdì con ogni probabilità il giocatore sarà a Roma per sostenere le visite mediche. Poi la partenza per Auronzo, dove Maurizio Sarri, qualora la chiusura venga ufficializzata, deciderà se tenerlo in prima squadra o aggregarlo alla Primavera.