Calciomercato, occhi puntati su un ex Capitano del Milan

CALCIOMERCATO LAZIO ROMAGNOLI – Per ora è solo un’indiscrezione, anche se certamente molto suggestiva. Nella caccia ai centrali difensivi adattabili alla difesa a quattro di mister Sarri è spuntato un nome veramente interessante. A riferirlo è il quotidiano Leggo Roma oggi in edicola.

Calciomercato Lazio, suggestione Romagnoli

Il profilo che interessa, sebbene non ci sia ancora alcuna trattativa ufficiale in ballo, è quello di Alessio Romagnoli, ex Capitano del Milan. O meglio Capitano dei rossoneri fino a quando Pioli non lo ha relegato in panchina a favore di Fikayo Tomori. L’ex Roma, che non ha mai nascosto la sua fede per i colori biancocelesti neppure quando era in forza ai giallorossi, ha il contratto in scadenza nel 2022. Il suo futuro al Milan appare più che precario, e la dirigenza rossonera dovrebbe cederlo entro l’estate per evitare di perderlo a parametro zero da gennaio. Un problema potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio, pari a 3,5 milioni di euro. La volontà del giocatore, in cerca di nuovi stimoli professionali, potrebbe però risultare decisiva.