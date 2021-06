Calciomercato, Pedullà: “Correa via”. E su Anderson…

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO – L’arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio ha caricato l’ambiente bianc’azzurro di entusiasmo. Con il Comandante in sella, la società dovrà fare un mercato all’altezza. Infatti nelle ultime ore Tare sembra muoversi in più direzioni. A darne conferma è Alfredo Pedullà con un tweet in cui dice: “Felipe Anderson-Immobile-Brandt è una bella traccia di tridente per la Lazio da destra a sinistra. Correa in uscita. Basic nome caldo per il centrocampo”.