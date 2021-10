Calciomercato, ritorno di fiamma per un portiere già seguito in passato

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO CONSIGLI – Nell’aria si annusa un vento di cambiamento per quello che riguarda i portieri che difenderanno la porta biancoceleste nel prossimo anno. Dopo aver descritto l’intricato triangolo Reina-Strakosha-Kepa – quest’ultimo sarebbe proprio un’esplicita richiesta di Sarri – il quotidian Repubblica stamattina rilancia il nome di un profilo già seguito in passato, e che potrebbe fare al caso delle esigenze laziali: Andrea Consigli.

Calciomercato Lazio, torna di moda Consigli

Il 34enne estremo difensore del Sassuolo si svincolerà a giugno, e percepisce un ingaggio meno oneroso sia di quello di Reina, che delle pretese economiche avanzate da Strakosha per il rinnovo. Per non parlare di Kepa, il cui arrivo sarebbe comunque subordinato all’abbassamento dello stipendio di 4 milioni annui percepiti dallo spagnolo al Chelsea. Consigli è un portiere d’esperienza e di affidabilità (410 partite in A). Abile anche a giocare con i piedi, l’ex Atalanta era stato già seguito in passato. A giugno potrebbe essere la volta buona per vederlo approdare alla corte di Maurizio Sarri.