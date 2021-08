Calciomercato, si punta a chiudere Basic entro pochi giorni

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO BASIC – Le parole del Presidente Lotito, intercettato ieri nel corso di 90° minuto, sono state una conferma diretta: la Lazio comprerà ancora da qui alla scadenza del mercato. Il patron vuole accontentare Sarri nelle sue richieste, e allora ecco che si tenta di strinfere, già nelle prossime ore, per Toma Basic. Il centrocampista croato del Bordeaux, che il tecnico aspetta da due mes, ora è veramente vicino. Ne dà conferma anche La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna.

Calciomercato Lazio, Basic in arrivo

Come da indiscrezioni raccolte ieri anche da Sky Sport, la differenza tra domanda ed offerta balla ormai sul mezzo milione di euro. In serata ci sarebbero stati nuovi contatti tra l’agente del giocatore e il Bordeaux: i segnali che giungono dalla dirigenza transalpina sono stati positivi. L’entourage del calciatore preme sul club francese per la definizione dell’affare in tempi rapidi, forte dell’accordo con la Lazio. Basic percepirà 1,5 milioni a stagione per cinque anni. Tare e Lotito sperano di chiudere il tutto entro metà settimana, di modo da completare poi l’iter delle visite mediche in tempo per aggregare il centrocampista alla truppa già per il match di sabato contro lo Spezia.