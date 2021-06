Calciomercato, sorpresa Pereira: il giocatore potrebbe restare

- Advertisement -

SOCIAL CALCIOMERCATO PEREIRA – Saranno le esigenze di un mercato in cui circolano pochi soldi. Sarà che alcuni dei profili graditi al tecnico Sarri sono, per ora, lontani dall’essere trattati a suon di milioni. O forse semplicemente il giocatore piace al Comandante, che spera di tirarne fuori le indubbie qualità. In ogni caso indiscrezioni delle ultime ore, riportate dall’esperto di mercato Gianluca di Marzio, riferiscono di un Andreas Pereira che potrebbe clamorosamente restare.

Calciomercato, Pereira potrebbe restare

Secondo il giornalista infatti, la Lazio starebbe lavorando col Manchester United sul rinnvovo del prestito del belga naturalizzato brasiliano. ll giocatore, poco utilizzato da Inzaghi nella scorsa stagione, non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra. Il nuovo modulo di Sarri e la necessità di avere delle mezzali con determinate qualità, potrebbero convincere la dirigenza a fare uno sforzo per trattenere l’ex United a Roma anche la prossima stagione.