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CALCIOMERCATO LAZIO

Non solo Parma: forte inserimento del Genoa per Cancellieri

Published

4 ore ago

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Matteo Cancellieri in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, oltre al Parma ci sarebbe da registrare il forte interesse del Genoa per Matteo Cancellieri in uscita dalla Lazio.

Leggi Anche: Le prime parole di Pinamonti in biancoceleste: “Felicissimo di essere qui. Forza Lazio!” – (VIDEO)

Il Genoa prova a chiudere per Cancellieri, si attende la risposta del giocatore

Il
“GenoaCFC spinge per Cancellieri e vuole provare a chiudere nelle prossime ore: si attende l’ok definitivo del giocatore SkySport”.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
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