Il Parma forte su Cancellieri: offerta da 5 mln, la Lazio va verso il sì

Il Parma è forte su Matteo Cancellieri: questa è una delle verità degli ultimi giorni di mercato, con la Lazio che sta ragionando sull’offerta dei ducali e virando sempre di più verso il sì. Per l’esterno biancoceleste si tratterebbe di un ritorno in Emilia.

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Calciomercato: Cancellieri verso il Parma, tutti gli aggiornamenti

Matteo Cancellieri potrebbe fare ritorno al Tardini, stadio che lo ha visto già protagonista con la maglia del Parma in passato. Il club ducale è in pressing sul calciatore e sulla Lazio. L’offerta, al momento, è di 5 milioni di euro, con i dirigenti biancocelesti sempre più intenzionati ad accettare la proposta degli emiliani. Il sì dei biancocelesti potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, giovedì 27 agosto 2026, completando così un’operazione lampo in uscita. Anche la prestazione di Bologna è stata opaca e non ha convinto mister Gattuso.

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