Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Il Parma forte su Cancellieri: offerta da 5 mln, la Lazio va verso il sì

Published

3 ore ago

on

Cancellieri Parma

Il Parma è forte su Matteo Cancellieri: questa è una delle verità degli ultimi giorni di mercato, con la Lazio che sta ragionando sull’offerta dei ducali e virando sempre di più verso il sì. Per l’esterno biancoceleste si tratterebbe di un ritorno in Emilia.

Leggi anche: Pinamonti a Formello per le visite mediche: firma e ufficialità in vista

Calciomercato: Cancellieri verso il Parma, tutti gli aggiornamenti

Matteo Cancellieri potrebbe fare ritorno al Tardini, stadio che lo ha visto già protagonista con la maglia del Parma in passato. Il club ducale è in pressing sul calciatore e sulla Lazio. L’offerta, al momento, è di 5 milioni di euro, con i dirigenti biancocelesti sempre più intenzionati ad accettare la proposta degli emiliani. Il sì dei biancocelesti potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, giovedì 27 agosto 2026, completando così un’operazione lampo in uscita. Anche la prestazione di Bologna è stata opaca e non ha convinto mister Gattuso.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
VS
Genoa
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
0-1
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
20 Fiorentina 0 1
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI