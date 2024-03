Calciomercato, un difensore della Lazio è stato vicino al Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO GIUFFREDI LAZIO NAPOLI INTERVISTE - Mario Giuffredi, procuratore di molti giocatori tra cui Mattia Zaccagni e Nicolò Casale, ha rivelato ai microfoni di 1 Station Radio del futuro di un suo protetto. Secondo le sue parole, avrebbe proposto Casale al Napoli nel calciomercato invernale, lasciando aperto uno spiraglio per un trasferimento in futuro. Di seguito le sue parole.

Le parole di Mario Giuffredi

"Casale al Napoli? La scorsa estate non era una possibilità. Ne ho parlato con De Laurentiis durante la trasferta per la Supercoppa. Era quello che serviva a gennaio, ma non c’erano i presupposti. In futuro vedremo”.