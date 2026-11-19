Ormai è scontato che Cataldi non rinnoverà il suo contratto con la Lazio e, per questo, il centrocampista si sta guardando attorno: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il Bologna potrebbe rappresentare una destinazione allettante già per il mercato di gennaio.

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Calciomercato: il Bologna su Cataldi già a gennaio, gli aggiornamenti

Il centrocampista della Lazio piace a Raffaele Palladino, che lo ha già allenato alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da www.calciobologna.it e dal CdS, Per la mediana rossoblù circolano anche i nomi di Warren Bondo e Christian Ordonez, ma un eventuale rinforzo potrebbe dipendere dalla posizione di chi oggi trova meno spazio, come Moro. Il tecnico dei felsinei stima molto l’ex Fiorentina e non sorprenderebbe se, già a gennaio, Danilo dovesse fare le valigie.

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