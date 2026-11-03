Chiesa alla Lazio? La clamorosa ipotesi di mercato non è impossibile, ecco le ultime

Il calciomercato aprirà i battenti ufficialmente il prossimo 29 giugno, ma già si stanno rincorrendo notizie e indiscrezioni molto interessanti in ottica Lazio: l’ultima in ordine di tempo riguarda Federico Chiesa, che vorrebbe tornare in Italia dopo la deludente parentesi al Liverpool.

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Calciomercato: l’idea Chiesa accende l’entusiasmo dei tifosi. Tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 3 NOVEMBRE – Come riportano direttamente dall’Inghilterra, Federico Chiesa è molto vicino a dire addio al Liverpool. Secondo Flashscore, sul calciatore ci sono con forza Lazio, Roma e Inter. Il ritorno in Italia, quindi, sembra la soluzione più probabile.

AGGIORNAMENTO 16 OTTOBRE – Notizia rilanciata anche dall’Inghilterra, a parlare del futuro di Chiesa ci ha pensato Caught Offside che ha messo anche la Lazio tra le società interessate al giocatore. Lazio che se la dovrà però vedere con Inter, Atalanta e addirittura con il possibile ritorno di fiamma della Juventus. Il tempo al Liverpool è finita e il ritorno in Italia continua a prendere piede.

Dopo due stagioni da comprimario in Premier, Federico Chiesa brama di tornare in Serie A per fare la differenza. Secondo quanto si apprende da Milannews24.com, diverse squadre del nostro campionato avrebbero drizzato le antenne per capire concretamente se sia possibile riportare il talentuoso esterno in Italia.

Fra queste ci sarebbe anche la Lazio. Si tratta più di una suggestione che di una vera e propria idea concreta, visti i costi dell’operazione. D’altro canto, il club capitolino potrebbe mettere Chiesa al centro del proprio progetto tecnico, aiutandolo anche a riconquistare la maglia azzurra. Milan, Como, Juventus e…Lazio, sarebbero alla finestra. Vedremo come si evolverà la situazione, noi di Lazionews.eu vi terremo aggiornati costantemente.

di Marco Fabio Ceccatelli

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