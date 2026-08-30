Spunta anche un ex Serie A per il post Cancellieri: piace Damsgaard del Brentford

Secondo quanto riportato da Il Messaggero la Lazio starebbe valutando anche Mikkel Damsgaard del Brentford come possibile sostituto di Matteo Cancellieri, sul quale è da giorni vivo l’interesse del Genoa.

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Dopo Bajraktarevic spunta anche Damsgaard

Nelle ultime ore per la Lazio era stato fatto anche il nome di Esmir Bajraktarevic, classe 2005 in forza al PSV. Sul giocatore però è forte la concorrenza dell’Eintracht Francoforte. Ecco dunque che per il quotidiano si fa largo anche un’altra ipotesi che porta al nome di Mikkel Damsgaard, trequartista o esterno che milita in Premier League tra le fila del Brentford e con un passato non troppo recente in Serie A. Il connazionale di Isaksen infatti tra il 2020 ed il 2022 ha giocato nella Sampdoria. Se dovesse essere lui l’erede di Cancellieri (che ancora non ha aperto al Genoa), Noslin diventerebbe la riserva di Isaksen.

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