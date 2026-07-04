Dele-Bashiru può partire, un club italiano su di lui

Dele-Bashiru è considerato in casa Lazio uno dei giocatori cedibili nel mercato estivo in caso di offerte congrue. La sua partenza potrebbe portare soldi nelle casse del club biancoceleste, molto utili per il mercato a saldo zero.

Leggi Anche: De Grandis: “La Lazio non ha la qualità per trovare gli spazi contro squadre chiuse”

Gli aggiornamenti sulla cessione di Dele-Bashiru

AGGIORNAMENTO 4 LUGLIO – Secondo quanto riportato da Damiano “Er Faina”, sui suoi profili social, il Venezia, avrebbe messo gli occhi su Dele-Bashiru. Il club veneto neopromosso ha già preso un calciatore della Lazio: Toma Basic, ed ora potrebbe provare ad acquistare un altro centrocampista biancoceleste. Si attendono aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO 9 APRILE – Secondo quanto riferito da La Repubblica, la Lazio per lasciare partire Dele-Bashiru chiede non meno di 15/18 milioni di euro. Una cifra decisamente alta per il valore mostrato sin qui dal nigeriano.

Sono state fatte tante ipotesi nelle ultime ore per la cessione di Dele-Bashiru, oggi ai margini del progetto Lazio. L’interesse nei suoi confronti non manca ma la richiesta del club capitolino potrebbe essere vista come eccessiva. Secondo quanto appreso da TMW la società di Lotito punterebbe ad incassare tra i 20 ed i 25 milioni di euro dalla sua partenza.

Non solo. La Lazio non sarebbe interessata a possibili prestiti con opzioni ma solo ad un’offerta di tale portata. Il classe 2001 attualmente è impegnato con la Nigeria in Coppa D’Africa e la Lazio per portarlo a Roma spese per il suo cartellino meno di 6 milioni di euro.

Redazione Lazionews.eu – @Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, an che parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP