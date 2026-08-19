Di Gregorio nel mirino della Lazio: interesse per il portiere della Juventus

Il mercato della Lazio potrebbe riguardare anche un nuovo portiere, che al momento non fa più parte dei piani della Juventus ed è in cerca di una nuova squadra: Michele Di Gregorio. Ecco tutti gli aggiornamenti di calciomercato.

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Calciomercato Lazio: piace Di Gregorio della Juventus

La società biancoceleste ha venduto Provedel e al momento è Mandas ad occuparne il posto da titolare, con Motta come riserva ma potrebbe comunque tentare un colpo a basso prezzo. Come riportato da Nicolò Schira la Lazio ha mostrato interesse per il portiere della Juventus Michele DiGregorio e l’idea è quella del prestito. Attualmente però il calciatore vuole andare all’estero viste anche le offerte ricevuto. Anche se non dovesse trovare un club una cosa è certa, la Juventus non lo vuole tenere in rosa.

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