CALCIOMERCATO LAZIO
Dodò in uscita dalla Viola, la Lazio sogna il colpo a 0
Le strade di Dodò e della Fiorentina sembrano destinate a separarsi: anche la Lazio rientra fra le squadre interessate ad acquistare il terzino brasiliano, in uscita da Firenze.
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Dodò in uscita dalla Fiorentina, la Lazio ci prova
Secondo quanto raccontato da calciomercato .it, Dodò resta in uscita dalla Fiorentina. Neppure il ritorno in panchina di Vanoli, suo grande estimatore durante la passata stagione, sembra in grado di impedire l’addio. Fra le numerose squadre interessate c’è anche la Lazio. In base a quanto riportato, i biancocelesti starebbero valutando l’esistenza delle condizioni per affondare il colpo già a gennaio; altrimenti, potrebbero provare a concludere l’affare la prossima estate, quando il terzino brasiliano potrà firmare a parametro zero, essendo scaduto il contratto che lo lega alla Fiorentina.
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