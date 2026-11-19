Dalla Germania ne sono sicuri e Sky Sport tedesco ha rilanciato la notizia: Danilho Doekhi, arrivato a parametro zero alla Lazio in estate, a gennaio potrebbe tornare in terra teutonica e approdare al Borussia Mönchengladbach. Tutto è ancora da verificare ma, nelle ultime ore, la notizia ha iniziato a circolare.

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Calciomercato: Doekhi piace al Borussia Mönchengladbach, tutti gli aggiornamenti

Secondo Sky Sport Germania, il Borussia avrebbe già fatto una richiesta per il trasferimento invernale di Danilho Doekhi. Il 28enne olandese ha giocato per quattro anni con l’Union Berlino nella massima serie tedesca prima di passare, a parametro zero, alla Lazio nell’ultima sessione estiva di calciomercato. Dopo un ottimo inizio, ora l’ex Union fa parte solo delle riserve ed è scivolato indietro nelle gerarchie. Prima della pausa per le nazionali di novembre, Doekhi è rimasto in panchina per cinque partite di fila.

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