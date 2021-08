- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO BASIC – Finalmente Toma Basic. Il centrocampista croato, inseguito da due mesi, è ad un passo dal diventare ufficialmente un giocatore biancoceleste. Sbarcato ieri sera a Ciampiono, il gigante di Zagabria si è subito recato stamattina alla Clinica Paideia per sottoporsi agli accertamenti di idoneità sportiva.

Lazio-Basic, le cifre dell’affare

La Lazio ha definito la trattativa col Bordeaux per una cifra di 7 milioni di euro (più 1 di bonus). Nella giornata di oggi Basic firmerà un contratto di 5 anni (scadenza 2026) per 1,5 milioni a stagione. Già oggi pomeriggioil centrocampista potrebbe svolgere il suo primo allenamento agli ordini del tecnico biancoceleste: crescono le speranze di poterlo vedere tra i convocati per il match di sabato contro lo Spezia.