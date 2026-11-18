Il Messaggero nella sua edizione odierna ha fatto il punto della situazione sui tanti nomi che il direttore sportivo della Lazio Fabiani starebbe monitorando in vista del mercato invernale (o di quello estivo in caso di blocco), tra questi ci sarebbe anche Ebu Bekir Is, centrocampista in forza all’Eintracht Francoforte.

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Ebu Bekir Is sul taccuino di Fabiani: di chi si tratta

Ebu Bekir Is, classe 2008, è un centrocampista difensivo che milita tra le fila dell’Eintracht Francoforte in Bundesliga. Il giocatore ha esordino a 18 anni con la prima squadra con un’unica presenza nel gennaio 2025 e da li in poi è tornato a giocare nella squadra B (Eintracht Francoforte II) con la quale ha messo insieme 36 presenze e 6 assist. E’ nel giro della Nazionale tedesca e capitano dell’U19. Per Il Messaggero oltre al tedesco Fabiani valuta ancora anche Brescianini della Fiorentina per il centrocampo.

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