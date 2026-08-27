Dall’Inghilterra sicuri: “Lazio su Elliott del Liverpool”!

Dall’Inghilterra ne sono sicuri e richiamano l’attenzione su un’operazione che riguarderebbe Lazio e Liverpool: il club biancoceleste, infatti, sarebbe sulle tracce di Harvey Elliott, centrocampista offensivo dei Reds.

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Calciomercato: Lazio su Elliott del Liverpool, tutti gli aggiornamenti

Come riportato dal giornalista inglese Pete O’Rourke, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Harvey Elliott del Liverpool. Il centrocampista classe 2003, secondo quanto si direbbe in Inghilterra, piacerebbe molto al Ds Fabiani, ma non solo. Sul calciatore, infatti, ci sarebbe anche il Napoli, ma più defilato. Quella del 23ennne può rappresentare una grossa opportunità, soprattutto per il fatto che il calciatore non rientra nei piani del club inglese. Nell’ultima stagione, in prestito all’Aston Villa, ha totalizzato 11 presenze e un solo gol.

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