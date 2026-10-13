Occhi su Filippo Toscano: chi è il baby talento della Reggina che piace alla Lazio

La Lazio avrebbe messo gli occhi sul giovane terzino della Reggina, Filippo Toscano. Classe 2008, il baby talento ha lasciato il settore giovanile del Genoa la scorsa estate per approdare a Reggio Calabria sempre dal presidente Lotito.

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Calciomercato: la Lazio attenziona Filippo Toscano della Reggina, tutti gli aggiornamenti

Classe 2008, l’esterno mancino ha lasciato il settore giovanile del Genoa nello scorso mercato estivo, trasferendosi a titolo gratuito alla Reggina in Serie D. Dove finora ha già segnato 4 goal e servito 3 assist in 8 presenze stagionali. Il club calabrese è di proprietà di Claudio Lotito, presidente della Lazio.

Ovviamente si tratterebbe di un colpo in prospettiva e non per la Lazio attuale, visto anche che sulle corsie laterali Gattuso è assolutamente coperto e fornitissimo. Si valuterà nei prossimi mesi il suo andamento, per poi prendere una decisione definitiva.

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