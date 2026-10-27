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CALCIOMERCATO LAZIO

L’Inter su Floriani Mussolini, in estate l’assalto nerazzurro

Published

3 ore ago

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Floriani Mussolini Inter

Nonostante la giovane età, Romano Floriani Mussolini sta impressionando in maglia biancoceleste e numerosi osservatori si sono accorti delle sue qualità; tra questi, a quanto scrive Tutto Mercato Web, ci sarebbero anche quelli dell’Inter, pronti a fare la loro mossa, verosimilmente al termine della stagione, a meno che Luis Henrique non saluti Appiano a gennaio.

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L’Inter si muove per Floriani Mussolini, possibile offerta a giugno

L’Inter cercherà di puntellare la propria fascia destra arretrata, nella prossima stagione. Il nome nuovo è quello di Romano Floriani Mussolini che, dopo una stagione di apprendistato alla Cremonese, è ora uno dei titolari della sorprendente Lazio di Gennaro Gattuso.

Il gioiello laziale ha un prezzo difficile da stabilire, perché non se ne intravedono ancora i limiti, visti gli ampi margini di miglioramento. Le proposte dovrebbero partire da una base alta, stimabile in almeno venti milioni, se si prende come esempio il caso di Palestra. La Lazio potrebbe giocare al rialzo, se le prestazioni continuassero ad arrivare.

Sembra piuttosto difficile che la Lazio si possa privare dell’esterno, soprattutto finché frequenterà le zone alte della classifica. Il giocattolo sta funzionando alla perfezione e non c’è l’intenzione, da parte di nessuno, di romperlo o rovinarlo. Naturalmente, questo potrebbe cambiare qualora l’Inter confezionasse un’offerta irrinunciabile, se non proprio indecente.

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