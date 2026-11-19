La Lazio, secondo quanto rilanciato da Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, starebbe portando avanti un sondaggio esplorativo per Federico Gatti, difensore della Juventus. La concorrenza, al momento, sarebbe alta, ma le possibilità di portarlo nella Capitale non sono così residuali.

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Calciomercato Lazio: piace Gatti della Juventus, tutti gli aggiornamenti

La Lazio ha richiesto informazioni suldifensore centrale della Juventus Federico Gatti . Il suo futuro alla Juve non è ancora definito e alcuni club italiani e stranieri stanno monitorando la situazione in vista di gennaio. Il sondaggio è riferito alla prossima finestra invernale. È questo l’orizzonte indicato per il possibile interesse della Lazio. L’interesse biancoceleste è presentato come un primo sondaggio, non come un accordo.

#Lazio have asked info for #Juventus’ centre-back Federico #Gatti. His future at #Juve is not yet clearly defined and some italians and foreigns clubs are monitoring the situation ahead of January. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 18, 2026

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