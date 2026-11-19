CALCIOMERCATO LAZIO
Lazio, sondaggio per Gatti della Juventus in vista di gennaio: ecco la situazione
La Lazio, secondo quanto rilanciato da Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, starebbe portando avanti un sondaggio esplorativo per Federico Gatti, difensore della Juventus. La concorrenza, al momento, sarebbe alta, ma le possibilità di portarlo nella Capitale non sono così residuali.
Leggi anche: Perisic possibile obiettivo per gennaio: tutto dipenderà dal mercato aperto o chiuso
Calciomercato Lazio: piace Gatti della Juventus, tutti gli aggiornamenti
La Lazio ha richiesto informazioni suldifensore centrale della Juventus Federico Gatti . Il suo futuro alla Juve non è ancora definito e alcuni club italiani e stranieri stanno monitorando la situazione in vista di gennaio. Il sondaggio è riferito alla prossima finestra invernale. È questo l’orizzonte indicato per il possibile interesse della Lazio. L’interesse biancoceleste è presentato come un primo sondaggio, non come un accordo.
#Lazio have asked info for #Juventus’ centre-back Federico #Gatti. His future at #Juve is not yet clearly defined and some italians and foreigns clubs are monitoring the situation ahead of January. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 18, 2026
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE3 giorni ago
Lazio, il punto sui rinnovi: Cataldi verso l’addio, vicino il rinnovo per un titolare
-
INFORTUNATI3 giorni ago
Tavares ci prova per il derby, attesa per Sutalo: il punto sugli infortunati
-
BIGLIETTI LAZIO3 giorni ago
Lazio Roma, febbre da derby: ecco il dato aggiornato sui biglietti venduti
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Taylor nel mirino, pronta l’offerta monstre della Juventus: ecco i dettagli