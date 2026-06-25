CALCIOMERCATO LAZIO
L’offerta dell’Atalanta batte quella del Napoli: può accendersi l’asta per Gila
Anche l’Atalanta si aggiunge alle squadre interessate a Gila; l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Dea accende la pista che porta al centrale della Lazio per la sessione estiva di calciomercato.
Leggi anche: Calciomercato Lazio: con Gattuso può riaccendersi la pista Coppola
Calciomercato: anche l’Atalanta starebbe pensando a Gila della Lazio
AGGIORNAMENTO 25 MAGGIO – Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’Atalanta starebbe preparando l’offerta da 25 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza del Napoli e strappare il sì della Lazio. Nel frattempo, i biancocelesti avrebbero fatto trapelare la volontà di non cedere il calciatore.
Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Atalanta si aggiunge a Milan, Inter e Napoli tra le squadre interessate a Mario Gila. Oltre ai top club di Serie A, il centrale spagnolo piace anche all’estero. Sarà molto difficile per la Lazio trattenere uno dei suoi pezzi più pregiati, ma Gattuso e la società faranno di tutto per convincere il calciatore. A Bergamo il corteggiamento potrebbe essere guidato proprio da Maurizio Sarri, prossimo allenatore della Dea e grande estimatore di Gila.
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