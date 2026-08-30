Sorpresa Lazio: contatti con la Fiorentina per Albert Gudmundsson

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra la Lazio e la Fiorentina per Albert Gudmundsson, che potrebbe lasciare i viola.

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Interesse concreto della Lazio per Gudmundsson

Come si può leggere sul sito ufficiale di Pedullà, la Fiorentina è molto attiva in attacco e dopo aver chiuso per Njie del Torino (visite mediche in giornata) potrebbe effettuare altre operazioni. Ecco perché la situazione di Gudmundsson è da monitorare attentamente. Nella giornata di ieri ci sarebbero stati contatti per l’islandese tra viola e biancocelesti e il giocatore avrebbe aperto al club capitolino. Tuttavia sull’ex Genoa ci sarebbero anche altre squadre delle quali alcune anche di Serie A.

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