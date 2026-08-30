CALCIOMERCATO LAZIO
Sorpresa Lazio: contatti con la Fiorentina per Albert Gudmundsson
Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra la Lazio e la Fiorentina per Albert Gudmundsson, che potrebbe lasciare i viola.
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Interesse concreto della Lazio per Gudmundsson
Come si può leggere sul sito ufficiale di Pedullà, la Fiorentina è molto attiva in attacco e dopo aver chiuso per Njie del Torino (visite mediche in giornata) potrebbe effettuare altre operazioni. Ecco perché la situazione di Gudmundsson è da monitorare attentamente. Nella giornata di ieri ci sarebbero stati contatti per l’islandese tra viola e biancocelesti e il giocatore avrebbe aperto al club capitolino. Tuttavia sull’ex Genoa ci sarebbero anche altre squadre delle quali alcune anche di Serie A.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Milan
|6
|2
|2
|Juventus
|6
|2
|3
|Udinese
|4
|2
|4
|Roma
|3
|1
|5
|Inter
|3
|1
|6
|Napoli
|3
|1
|7
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|3
|1
|8
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|3
|1
|9
|Cagliari
|3
|1
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|3
|1
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|3
|2
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|2
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|1
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|0
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|0
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|Monza
|0
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|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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