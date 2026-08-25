Harder, Lazio in pole position: il Lipsia ha già il sostituto

Un nuovo nome è spuntato per il calciomercato della Lazio nelle ultime ore: risponde a quello di Conrad Harder, attaccante del Lipsia classe 2005. Il giovane centravanti sembra ai margini del progetto del club tedesco, per questo Fabiani vorrebbe tentare il colpo in extremis.

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Calciomercato: alla Lazio piace Harder del Lipsia, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 25 AGOSTO ORE 18:00 – Anche l’esperto di trasferimenti Ekrem Knour conferma: La Lazio è in testa nella corsa ad Harder, in coda anche Leeds e Galatasaray. Il Lipsia intanto sembra aver trovato il sostituto del danese, Christopher Nkunku dovrebbe passare dal Milan ai tedeschi.

Conrad Harder, attaccante classe 2005 in forza al Lipsia, in Germania. Centravanti giovane, di prospettiva, molto forte fisicamente e con ottime capacità aeree. Al momento il calciatore sembra fuori dal progetto del club tedesco e, per questo, nelle ultime ore, la Lazio si sarebbe fatta avanti per tentare un colpo in extremis. La formula sarebbe sempre quella del prestito, includendo nella formula anche un’opzione di acquisto. Il Galatasaray era sul giovane fino alla scorsa settimana.

185 cm, punta centrale, spesso paragonata a Rasmus Hojlund, di piede mancino veloce e potente fisicamente. Abilissimo nel gioco aereo, è dotato anche di una ottima tecnica individuale. Abile nel raccordare la squadra, nel farla salire e nella difesa del pallone. Infine, si riscontra anche una notevole capacità di aprire gli spazi favorendo gli inserimenti dei compagni. Nelle sue precedenti esperienze si annoverano il Nordsjælland e lo Sporting Lisbona.

di Claudio Troilo

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