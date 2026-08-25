Nuova offerta della Lazio per Hutchinson: colloqui in corso con il Leicester

Non solo i nomi di Mauro Icardi, ormai tramontato, e Andrea Pinamonti, per l’attacco la Lazio starebbe monitorando anche il mercato inglese: sul taccuino di Fabiani, infatti, è spuntato anche il nome del classe 2008 del Leicester City Lorenz Hutchinson.

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Calciomercato: Hutchinson nuovo nome per l’attacco della Lazio, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 25 AGOSTO – Come riporta su X il giornalista Ben Jacobs, corrispondente per GiveMeSport, la Lazio avrebbe formulato una nuova offerta per Lorenz Hutchinson, attaccante del Leicester City classe 2008. I colloqui, come riferito, sarebbero in corso.

Come riportato da Pete O’Rourke su X, giornalista di Football Insider, la Lazio starebbe monitorando per l’attacco anche il classe 2008 del Leicester City, Lorenz Hutchinson. Il club biancoceleste avrebbe già inoltrato un’offerta, anche se sul giovane talento ci sarebbero anche molte altre squadre. Nell’ultima stagione, nel campionato Under 18, ha segnato 15 gol in 15 partite giocate.

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