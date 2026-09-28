Hysaj può tornare in Serie A? Un club lo segue, ecco quale

Elseid Hysaj potrebbe tornare a calcare i campi di Serie A; dopo la fine del contratto con la Lazio, il terzino albanese sembrerebbe essere in orbita del Bologna, sempre più attento al mercato degli svincolati visto l’infortunio di Holm.

Leggi anche: Euro 2032, il Flaminio non c’è: la Roma candida Pietralata oltre all’Olimpico

Calciomercato: Holm in orbita Bologna, il terzino può tornare in Serie A

Dopo le voci sulla Serie B e altre che lo volevano vicino al Lecce, ora è spuntata fuori quella che vedrebbe il terzino albanese in orbita Bologna. Il club emiliano sta attenzionando il mercato degli svincolati dopo l’infortunio di Holm e quello dell’ex Lazio rappresenterebbe un profilo affidabile e di valore. Secondo la Gazzetta dello Sport nella lista degli obiettivi ci sarebbero Carvajal, Darmian, Lirola, Krafth, Faraoni, Sulzbaker, Sampirisi, Bakker e l’ex Lazio Hysaj.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP