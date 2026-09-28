CALCIOMERCATO LAZIO
Hysaj può tornare in Serie A? Un club lo segue, ecco quale
Elseid Hysaj potrebbe tornare a calcare i campi di Serie A; dopo la fine del contratto con la Lazio, il terzino albanese sembrerebbe essere in orbita del Bologna, sempre più attento al mercato degli svincolati visto l’infortunio di Holm.
Leggi anche: Euro 2032, il Flaminio non c’è: la Roma candida Pietralata oltre all’Olimpico
Calciomercato: Holm in orbita Bologna, il terzino può tornare in Serie A
Dopo le voci sulla Serie B e altre che lo volevano vicino al Lecce, ora è spuntata fuori quella che vedrebbe il terzino albanese in orbita Bologna. Il club emiliano sta attenzionando il mercato degli svincolati dopo l’infortunio di Holm e quello dell’ex Lazio rappresenterebbe un profilo affidabile e di valore. Secondo la Gazzetta dello Sport nella lista degli obiettivi ci sarebbero Carvajal, Darmian, Lirola, Krafth, Faraoni, Sulzbaker, Sampirisi, Bakker e l’ex Lazio Hysaj.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Icardi, il Napoli lo ha snobbato in estate
-
INFORTUNATI3 giorni ago
Infortunio Marusic, slitta il rientro del montenegrino
-
INFORTUNATI3 giorni ago
Infortunio Rovella, notizie non confortanti dagli esami strumentali: le ultime
-
INFORTUNATI13 ore ago
Dele-Bashiru scalpita, Gattuso svela quanto tornerà