Inter, se Lautaro Martinez parte si pensa a Correa

CALCIOMERCATO LAZIO INTER – Nulla di concreto al momento, ma il mercato degli attaccanti nelle prossime ore potrebbe vivere di un’accelerata sull’asse Londra – Milano – Roma. Qualora, infatti, Lautaro Martinez dovesse lasciare l’Inter (l’Arsenal pare aver chiesto informazioni), i nerazzurri potrebbero fiondarsi su Joaquin Correa, attaccante della Lazio.

Martinez – Corre, intreccio di mercato?

Il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez fatica ad arrivare e il caso dell’argentino continua a tener banco in casa Inter. Il giocatore rientrerà a Milano lunedì e subito si metterà agli ordini di Simone Inzaghi. Qualora però dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, i meneghini potrebbero ragionarci sopra, avendo già pronta l’alternativa. Secondo quanto raccontato dalla redazione di Sky Sport infatti, in caso di partenza del ‘Toro’, la società nerazzurra potrebbe provare l’affondo per Joaquin Correa. Inzaghi conosce già il ‘Tucu’, che nel caso, dopo aver fatto da spalla a Ciro Immobile, si troverebbe a dialogare calcisticamente con un altro grande bomber come Romelu Lukaku. Tuttavia, al momento è solo di fanta-mercato. Idee, voci, indiscrezioni, ma nulla di concreto.