Lazio, Isaksen attira attenzioni: in Premier League lo segue il Brentford

Stando a quanto riportato da TMW, ci sarebbe il nome di una prima pretendente per Gustav Isaksen e si tratterebbe del Brentford, oggi ottavo in Premier League.

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Il Brentford su Isaksen: tutti gli aggiornamenti

Quello che probabilmente è il momento migliore nella carriera di Isaksen non poteva certo passare inosservato, ed ecco che iniziano a spuntare i primi club interessati all’esterno biancoceleste. Si tratta del Brentford. Tuttavia oggi Isaksen è un punto fermo della Lazio che sembrerebbe decisa non solo a tenerlo ma anche a prolungarne il contratto. Ad oggi il danese percepisce 1,5 milioni di euro a stagione, cifra che non crea problemi ai conti di Lotito per prolungare l’accordo. La Lazio sa che con il danese le possibilità di arrivare in Europa sono maggiori e il giocatore ad ora non pare intenzionato a salutare la Serie A come da lui recentemente dichiarato: “Premier League? Ora non ci penso. Il mio sogno è raggiungere la Champions League con la Lazio.”

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