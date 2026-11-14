CALCIOMERCATO LAZIO
Lazio, Isaksen attira attenzioni: in Premier League lo segue il Brentford
Stando a quanto riportato da TMW, ci sarebbe il nome di una prima pretendente per Gustav Isaksen e si tratterebbe del Brentford, oggi ottavo in Premier League.
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Il Brentford su Isaksen: tutti gli aggiornamenti
Quello che probabilmente è il momento migliore nella carriera di Isaksen non poteva certo passare inosservato, ed ecco che iniziano a spuntare i primi club interessati all’esterno biancoceleste. Si tratta del Brentford. Tuttavia oggi Isaksen è un punto fermo della Lazio che sembrerebbe decisa non solo a tenerlo ma anche a prolungarne il contratto. Ad oggi il danese percepisce 1,5 milioni di euro a stagione, cifra che non crea problemi ai conti di Lotito per prolungare l’accordo. La Lazio sa che con il danese le possibilità di arrivare in Europa sono maggiori e il giocatore ad ora non pare intenzionato a salutare la Serie A come da lui recentemente dichiarato: “Premier League? Ora non ci penso. Il mio sogno è raggiungere la Champions League con la Lazio.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
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|8
|11
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|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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