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CALCIOMERCATO LAZIO

Nome a sorpresa fra gli svincolati, proposto il fantasista Ito

Published

4 ore ago

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Angelo Fabiani

La Lazio dispone di due slot nella lista campionato e per questo motivo osserva ancora con attenzione i calciatori svincolati: ai biancocelesti sarebbe stato proposto il fantasista giapponese Ryotaro Ito: ecco cosa sappiamo.

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Nome nuovo sulla trequarti: alla Lazio è stato proposto Ryotaro Ito.

Fabiani ha più volte ribadito che il mercato non dorme mai, lasciando aperto uno spiraglio per possibili nuovi arrivi fra gli svincolati. Come rivelato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore sarebbe stato offerto alla Lazio Ryotaro Ito, trequartista e seconda punta. Il 28enne giapponese è al momento senza squadra, dopo 19 gol e 14 assist in 110 partite con il Sint-Truiden, club belga.

Ha status da extracomunitario, ma i biancocelesti dispongono di uno slot libero. Al momento, tuttavia, non ci sarebbe stata un’apertura da parte del club capitolino per avviare una trattativa.

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