CALCIOMERCATO LAZIO
Quattro nomi in lista dagli svincolati per il centrocampo della Lazio: ecco chi sono
Ci sono quattro nomi in lista per il centrocampo della Lazio, pescando dagli svincolati: si tratta di Habib Keita, Will Smallbone, Tanguy Ndombele ed Eric Ramires. Ecco chi sono e le loro caratteristiche.
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Quattro nomi dagli svincolati per il centrocampo della Lazio: chi sono
HABIB KEITA – Si tratta di un classe 2002 svincolatosi in estate dal Kocaelispor in Turchia. Piacerebbe molto a Fabiani, anche se i dubbi sono sulla poca conoscenza del nostro calcio.
WILL SMALLBONE – Classe 2000, irlandese, si è svincolato dal Southampton lo scorso 30 giugno. Giocatore di esperienza, anche internazionale, in grado di rinforzare adeguatamente il centrocampo biancoceleste.
TANGUY NDOMBELE – Maggiore esperienza poi per il francese Tanguy Ndombele, ex Tottenham classe 1996 passato anche per l’Italia con il Napoli e rimasto senza squadra dopo la scadenza del contratto col Nizza.
ERICA RAMIRES – Brasiliano classe 2000 del Bragantino che andrà in scadenza il 31 dicembre con il club del gruppo Red Bull.
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