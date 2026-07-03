CALCIOMERCATO LAZIO
Calciomercato: derby di Roma per Kumbedi del Wolfsburg, concorrenza anche all’estero
Secondo quanto affermato da Foot Mercato, sia Roma che Lazio sarebbero interessate al terzino del Wolfsburg Saël Kumbedi. Ecco di chi si tratta e la concorrenza dagli altri campionati.
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La Lazio su Kumbedi: il Wolfsburg vuole fare cassa
Al termine dell’ultima stagione il Wolfsburg è clamorosamente retrocesso dopo aver perso il playout avendo chiuso in Bundesliga al terzultimo posto. Per questo il club tedesco ora è costretto a leccarsi le ferite e a cedere qualche giocatore per fare cassa. E’ il caso di Kumbedi, difensore di ruolo terzino destro che arrivò in Germania dal Lione per 9 milioni di euro nell’estate 2024.
A chiedere informazioni per il classe 2005 sarebbero state in Italia sia Roma che Lazio ma il giocatore è molto attenzionato anche fuori dai nostri confini. Anche Porto e Feyenoord sarebbero interessate oltre ad un club di Ligue 1, del quale tuttavia non viene fatto il nome. Secondo Transfermarkt.it il valore di mercato del cartellino di Kumbedi sarebbe di 12 milioni di euro.
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