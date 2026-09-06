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A caccia dell’ultima pedina per il centrocampo: si segue Kuzyaev

Published

4 ore ago

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Kuzyaev Lazio

Il mercato degli svincolati può essere un’occasione per la Lazio per puntellare la propria rosa laddove mancano le ultime pedine; a tal proposito, per il centrocampo sono in corso ragionamenti per Daler Kuzyaev, attualmente senza contratto.

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Kuzyaev Lazio: le ultime sull’interessamento della Lazio per il centrocampista russo

Dopo aver completato l’acquisto di Diogo Leite, per cui mancano le ultime formalità, la Lazio cerca anche un centrocampista e un attaccante per completare La Rosa. Dopo i numerosi infortuni che hanno colpito la linea mediana dei biancocelesti, infatti, le scelte a disposizione di Gattuso sono estremamente ridotte. Per questo motivo, dalle parti di Formello si starebbe ragionando per l’acquisto di Dalen Kuzyaev, centrocampista russo attualmente svicolato, riporta il Corriere della Sera. Dopo l’ultima stagione trascorsa al Rubin Kazan, il suo contratto è infatti terminato.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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