La Lazio è avvisata, anche il Barcellona vuole Romagnoli

LAZIO MERCATO ROMAGNOLI – Il futuro di Romagnoli è sempre più incerto. Il difensore rossonero, da poco superato da Tomori nelle gerarchie di Pioli e con il contratto in scadenza nel 2022 rischia di cambiare maglia. Una delle società ad aver mostrato più interesse per il giocatore è sempre stata la Lazio, la squadra del cuore dello stesso Romagnoli. Il Milan avrebbe in mente di usare il centrale come pedina per portare in rossonero Luis Alberto, proposta momentaneamente respinta dalla società biancoceleste. Nelle ultime ore, secondo il quotidiano spagnolo Sport anche il Barcellona si sarebbe fatto vivo per il difensore italiano ma il Milan anche in questo caso sarebbe disposto a trattare solo davanti a un possibile scambio con Pjanic o Coutinho. Se la Lazio vuole assicurarsi Romagnoli per la prossima stagione dovrà battere una concorrenza agguerrita e soprattutto dovrà riuscire a convincere il Milan.