Lazio, colpo per il settore giovanile: in arrivo il campione d’Europa U17 Landi

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio avrebbe chiuso per l’esterno classe 2009 Jacopo Landi.

Leggi Anche: Markmann snobba la Lazio: “Mai stato interessato. Sempre voluto restare al Nordsjaelland”

Lazio, arriva Landi

Per il quotidiano il direttore Assuma avrebbe definito l’operazione Jacopo Landi. L’esterno classe 2009 nell’ultima stagione tra le fila dell’Empoli U17 ha vinto lo scudetto mettendo a segno una doppietta decisiva contro la Juventus. Si è inoltre laureato campione d’Europa con l’Italia U17. Atteso per oggi lo scambio di documenti.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP