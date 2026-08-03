CALCIOMERCATO LAZIO
Lazio, colpo per il settore giovanile: in arrivo il campione d’Europa U17 Landi
Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio avrebbe chiuso per l’esterno classe 2009 Jacopo Landi.
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Lazio, arriva Landi
Per il quotidiano il direttore Assuma avrebbe definito l’operazione Jacopo Landi. L’esterno classe 2009 nell’ultima stagione tra le fila dell’Empoli U17 ha vinto lo scudetto mettendo a segno una doppietta decisiva contro la Juventus. Si è inoltre laureato campione d’Europa con l’Italia U17. Atteso per oggi lo scambio di documenti.
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