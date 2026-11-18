CALCIOMERCATO LAZIO
Lazio, senza il blocco del mercato il sogno biancoceleste è Lang del Napoli
Il Messaggero nella sua edizione odierna parla dei possibili obiettivi di mercato della Lazio nel caso in cui il blocco non venga esterno anche alla sessione invernale o che per lo meno sia a saldo zero: in tal caso il sogno dei biancocelesti sarebbe Noa Lang.
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Il sogno della Lazio è Noa Lang
Stando a quanto riportato oggi da Il Messaggero, la possibilità che la Lazio non si ritrovi il mercato di gennaio bloccato in entrata esiste, o per lo meno che questo blocco non sia totale e dunque a saldo zero come accaduto in estate. In entrata qualora ai biancocelesti fosse consentito fare operazioni, per il quotidiano il sogno sarebbe Noa Lang del Napoli. Il giocatore piace sul piano tattico nonostante qualche remora sul lato caratteriale.
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