Lutaro Rivero lascia il River, la Lazio osserva: Fabiani tenta l’affondo

A Formello si programma già la prossima stagione della Lazio a partire dalla sessione di calciomercato estiva, nel corso della quale bisognerà intervenire per rinforzare il reparto arretrato, dove si prevedono numerose uscite che necessitano di essere rimpiazzate: uno dei nomi sui taccuini di Angelo Fabiani è quello di Lautaro Rivero del River Plate.

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Calciomercato: la Lazio su Lautaro Rivero del River Plate. Tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – Lautaro Rivero lascia il River Plate e, come scrive il CdS nella sua edizione odierna, la Lazio osserva e resta alla finestra. Il mercato biancoceleste è ancora bloccato in fase preliminare, ma i dirigenti continuano a monitorare la pista che porterebbe al difensore argentino. Dall’Argentina sono sicuri e secondo quanto riporta Olé, il presidente del club argentino, Stefano Di Carlo, avrebbe inserito il difensore nella lista dei 15 giocatori destinati alla cessione. Il club è disposto ad ascoltare offerte per non meno di 7/10 milioni di euro, a dispetto di una clausola rescissoria da 100. Il profilo del calciatore in questione rientrerebbe perfettamente nei parametri tracciati dal Ds Fabiani: giovane, ma già con una buona esperienza ad alti livelli, con margini di crescita, spendibile per il futuro e con buone qualità tecniche. Ricordiamo che stiamo parlando di un mancino di 185 cm.

AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO – Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna torna a parlare di Lautaro Rivero in ottica Lazio. Il River lo ha blindato col rinnovo fino al 2029 e per il quotidiano per portarlo a Formello servirebbero circa 10 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO 8 MAGGIO – Si accende il derby di mercato fra Lazio e Roma per Lautaro Rivero del River Plate. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il difensore centrale 22enne ha una clausola di 100 milioni, ma più verosimilmente la sua valutazione si aggira sui 20 milioni. In caso di partenza di Gila, potrebbe essere un nome futuribile per la compagine biancoceleste, ma c’è da battere la concorrenza dei cugini.

AGGIORNAMENTO 12 APRILE – Non solo attaccanti in casa River, come già scritto per Ian Subiabre, ma anche in tema difensori la Lazio si vuole far trovare pronta. Lautaro Rivero, 22 anni, su di lui ci sarebbe anche l’Inter. Difensore di stazza, alto 185 cm, quest’anno ha firmato 11 presenze e un gol nel Torneo Apertura. In scadenza nel 2028, il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO 11 APRILE – Il Corriere dello Sport torna ad accostare il giovane Lautaro Rivero alla Lazio nella sua edizione odierna. Viste le difficoltà per arrivare a Diogo Leite soprattutto per via delle commissioni, gli uomini di mercato biancocelesti hanno iniziato a guardarsi intorno. Esattamente come il portoghese anche Rivero è mancino e potrebbe essere l’erede di Romagnoli se quest’ultimo partisse a giugno. Da segnalare in Italia anche l’interesse dell’Inter secondo il quotidiano.

Difensore mancino classe 2003, Lautaro Rivero è considerato uno dei talenti più promettenti della Nazionale argentina, con la cui maglia ha già fatto l’esordio l’ottobre scorso. Dopo un’esperienza in prestito al Cordoba, è tornato al River Plate. Per i Millonarios ha disputato 10 partite nel torneo di Apertura del campionato albiceleste.

Su di lui la concorrenza è folta, e tra le tante pretendenti spunterebbe anche la Lazio, secondo quanto riportato da El Crack Deportivo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il contratto del difensore scade nel 2028 e prevede una clausola monstre fissata sui 100 milioni di euro, ma il valore reale al momento corrisponde circa a un decimo.

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