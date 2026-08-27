CALCIOMERCATO LAZIO
Un altro club di A su Lazzari: Sassuolo defilato, Monza alla finestra
Manuel Lazzari è uno dei nomi destinati a lasciare la Lazio in questa sessione estiva di calciomercato ma, al momento, tutto è fermo; il Sassuolo si è defilato mentre il Monza è alla finestra, ma nelle ultime ore avrebbe sondato il terreno anche il Cagliari.
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Calciomercato: anche il Cagliari su Lazzari, tutti gli aggiornamenti
Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, nelle ultime ore per Lazzari si sarebbe fatto avanti anche il Cagliari. Al momento si tratterebbe di un sondaggio, nulla ancora di avanzato o concreto. La situazione resta da monitorare, anche perché la Lazio deve smaltire un po’ di terzini da qui alla fine del mercato. L’ex Spal vorrebbe giocare, ma attualmente è chiuso nelle gerarchie di Gattuso.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
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|7
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|Juventus
|3
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|LAZIO
|3
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|Como
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|Udinese
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|Monza
|0
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|Fiorentina
|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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