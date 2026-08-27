Un altro club di A su Lazzari: Sassuolo defilato, Monza alla finestra

Manuel Lazzari è uno dei nomi destinati a lasciare la Lazio in questa sessione estiva di calciomercato ma, al momento, tutto è fermo; il Sassuolo si è defilato mentre il Monza è alla finestra, ma nelle ultime ore avrebbe sondato il terreno anche il Cagliari.

Leggi anche: Belleri: “Bene Pinamonti, farà il salto. I tifosi mancano, ma Lotito è sempre quello”

Calciomercato: anche il Cagliari su Lazzari, tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, nelle ultime ore per Lazzari si sarebbe fatto avanti anche il Cagliari. Al momento si tratterebbe di un sondaggio, nulla ancora di avanzato o concreto. La situazione resta da monitorare, anche perché la Lazio deve smaltire un po’ di terzini da qui alla fine del mercato. L’ex Spal vorrebbe giocare, ma attualmente è chiuso nelle gerarchie di Gattuso.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP