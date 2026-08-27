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CALCIOMERCATO LAZIO

Un altro club di A su Lazzari: Sassuolo defilato, Monza alla finestra

Published

5 ore ago

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Lazzari Cagliari

Manuel Lazzari è uno dei nomi destinati a lasciare la Lazio in questa sessione estiva di calciomercato ma, al momento, tutto è fermo; il Sassuolo si è defilato mentre il Monza è alla finestra, ma nelle ultime ore avrebbe sondato il terreno anche il Cagliari.

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Calciomercato: anche il Cagliari su Lazzari, tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, nelle ultime ore per Lazzari si sarebbe fatto avanti anche il Cagliari. Al momento si tratterebbe di un sondaggio, nulla ancora di avanzato o concreto. La situazione resta da monitorare, anche perché la Lazio deve smaltire un po’ di terzini da qui alla fine del mercato. L’ex Spal vorrebbe giocare, ma attualmente è chiuso nelle gerarchie di Gattuso.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
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