CALCIOMERCATO LAZIO
La Fiorentina pensa a Lazzari in caso di partenza di Dodô
Manuel Lazzari potrebbe lasciare la Lazio nella prossima sessione di calciomercato: il terzino è in scadenza al 2027 e su di lui avrebbe messo gli occhi anche la Fiorentina.
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Calciomercato Lazio, Lazzari piace alla Fiorentina
Secondo quanto riportato dal portale Fiorentinauno.com, la Viola sarebbe sulle tracce di Manuel Lazzari. Il terzino della Lazio sarebbe stato individuato come profilo ideale in caso di partenza di Dodô, al centro di molteplici voci di mercato. Trattativa non ancora avviata, su cui sapremo di più nelle prossime settimane. Secondo lo stesso portale, la base di valutazione si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro.
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