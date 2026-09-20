Luca Pellegrini, molto probabilmente, dirà addio alla Lazio dopo tre anni e mezzo dal suo arrivo nella Capitale. Il terzino è in uscita, superato da Nuno Tavares e Pedraza nella gerarchie sulla corsia di sinistra, ed è stato escluso dalla lista della Serie A insieme a Patric.

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Calciomercato, Luca Pellegrini in uscita dalla Lazio: tutti gli aggiornamenti sul suo futuro

AGGIORNAMENTO 20 SETTEMBRE – Come riporta il Corriere dello Sport, non ci sono spiragli per il terzino: è considerato fuori dal progetto tecnico ed è in scadenza a fine stagione, per questo si proverà a lavorare per una cessione a gennaio.

AGGIORNAMENTO 4 SETTEMBRE – In Turchia oggi è l’ultimo giorno di mercato, e, come riportato da Tuttomercatoweb, la Lazio proverà ad offrire il giocatore nella speranza che un club lo compri. Uno dei problemi principali resta l’ingaggio: Luca Pellegrini infatti ha uno stipendio sui 2 milioni di euro, cifra che solo squadre come Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce e Trabzonspor possono permettersi ma non hanno bisogno di un terzino sinistro. Da capire quindi se la Lazio riuscirà a piazzare il giocatore nelle ultime ore rimaste.

AGGIORNAMENTO 3 SETTEMBRE – L’esclusione dalla lista dei convocabili per la sfida all’Udinese ha mandato Pellegrini su tutte le furie, spingendolo a considerare con maggiore attenzione i possibili corteggiamenti turchi, di cui non abbiamo traccia ma che, a detta del Messaggero, ci sarebbero stati dopo che la Lazio lo ha proposto a diversi club locali.

AGGIORNAMENTO 1 SETTEMBRE – A detta di Radio Laziale, la società sta proponendo Pellegrini in Turchia, nelle ultime ore di mercato. Non ci è dato sapere verso quale destinazione, ma la pista turca sembra essere l’unica per piazzare un giocatore ch è ormai un esubero.

AGGIORNAMENTO 30 AGOSTO – La Lazio non trova acquirenti per Pellegrini, che a detta di TMW è un esubero costoso, dall’elevato ingaggio, che a Formello saluterebbero volentieri, speci perché va in scadenza al termine della stagione e i biancocelesti vorrebbero cederlo quando è ancora possibile guadagnare qualcosa. Dopo un interessamento del Como a luglio, però, nessuno ha più bussato alla porta di Fabiani per chiedere almeno informazioni sul calciatore.

AGGIORNAMENTO 2 AGOSTO – Luca Pellegrini ieri è rimasto in panchina per tutta la durata del test contro l’Avellino. Il terzino sinistro resta in uscita dalla Lazio anche in virtù di un contratto in scadenza tra un anno e di un ingaggio pesante dopo il ridimensionamento dei costi che è tuttora in corso come riporta questa mattina Il Messaggero.

AGGIORNAMENTO 30 LUGLIO – In Spagna, e non solo, starebbero continuando a seguire con attenzione Pellegrini. Ora a fare la corte all’ex Juventus e Roma, tra le varie, sarebbe il turno dell’Espanyol, a renderlo noto è La Repubblica. Ma non è finita qui perché il terzino sinistro piacerebbe anche in Inghilterra, con Hull City e Ipswich Town in prima linea.

AGGIORNAMENTO 19 LUGLIO – Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l’esterno della Lazio Luca Pellegrini sarebbe richiesto in Spagna e più nello specifico sarebbe interessato a lui il neopromosso Deportivo La Coruna. Tra le opzioni il club spagnolo valuta anche il profilo di Tagliafico che questa sera sarà impegnato con l’Argentina nella finale dei Mondiali. Per Pellegrini, dato soprattutto lo stipendio, l’estero resta la soluzione più probabile.

AGGIORNAMENTO 6 LUGLIO – Uno dei giocatori destinati a lasciare Formello è Luca Pellegrini. Il terzino piace soprattutto all’estero: in Inghilterra, scrive la Repubblica nella sua edizione capitolina, ci sono Hull City e Ipswich Town, mentre in Spagna piace a Deportivo La Coruna ed Espanyol.

Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, Luca Pellegrini dirà addio alla Lazio. Il terzino biancoceleste, dopo tre anni e mezzo nella Capitale, dirà addio alla sua squadra del cuore. Nuno Tavares e Pedraza si contenderanno la titolarità sulla corsia di sinistra e, per una squadra che dovrà fare solo due competizioni, avere tre terzini sinistri è un lusso che non ci si può permettere. Pellegrini guadagna 2,5 milioni netti a stagione e il suo contratto scadrà nel 2027. A 27 anni l’ex Juventus si sente nel pieno della maturità e vuole giocare da protagonista.

La prossima finestra di calciomercato estivo sarà un’occasione imperdibile per la Lazio per monetizzare, vista la scadenza, e per il giocatore per strappare un altro contratto importante per la sua carriera. Mesi e settimane fa si era parlato di un interessamento da parte del Como di Fabregas, poi non concretizzatosi. Il gradimento del club lombardo, in ogni caso, non è mai scomparso e non è detto che non ci possa essere un ritorno di fiamma. In alternativa si valuteranno altre opportunità, sia in Italia che all’estero. Tutto è ancora da decidere e tutto può ancora cambiare, ma la sensazione è che le strade di Pellegrini e della Lazio si divideranno.

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