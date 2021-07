Luis Alberto, sembra ricompattata la frattura con lo spagnolo: la cessione si allontana

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LUIS ALBERTO LAZIO – La Lazio continua il suo ritiro estivo ad Auronzo di Cadore, accogliendo di volta in volta i nuovi arrivati o, come accadrà a breve, i nazionali di ritorno dai loro impegni nelle rispettive kermesse continentali. Lo spagnolo Luis Alberto, presentatosi in Veneto con una settimana di ritardo, sta recuperando il tempo perduto. La cura Sarri sembra aver stregato anche il Mago, che ha brillato nelle due amichevoli disputate e che mostra un entusiasmo che lascia ben sperare per il futuro.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto sarà ceduto solo se…

Come riporta il quotidiano Leggo, il centrocampista probabilmente non ha ancora riposto nel cassetto il desiderio di andar via per giocare la Champions League. Il problema è rappresentato dal fatto che le pretendenti – Milan, Atletico Madrid e Villarreal – non hanno la liquidità necessaria per far fronte alle richieste di Lotito. Il quale per meno di 50 milioni non si siederebbe nemmeno al tavolo delle trattative. Questo lo sa anche Luis Alberto. Che soprattutto pare averlo interiorizzato. Le risposte sul campo per ora sono da professionista esemplare: la Lazio si augura che lo spagnolo possa continuare nel suo provesso di re-identificazione con la causa biancoceleste.